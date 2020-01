Sabato movimentato sulle piste da sci della Valsassina: sei infortuni

Sabato 4 gennaio 2020 ha fatto registrare numerosi incidenti sulle piste da sci della Valsassina. Intorno alle 12.30 intervento dell'elisoccorso da Como al Pian delle Betulle per l'infortunio occorso a un 47enne. Nella caduta, l'uomo ha rimediato un trauma facciale, le sue condizioni - in un primo momento apparentemente preoccupanti - non sarebbero gravi.

Poco più tardi, alle 13, un'altra caduta, ai Piani di Bobbio: vittima una 31enne soccorsa dai volontari della Croce rossa di Lecco. La donna è stata trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.

Altri interventi hanno riguardato un bimbo di due anni caduto alla funiva dei Pian delle Betulle, soccorso in codice giallo dai volontari della Croce rossa di Premana, e un 18enne ai Piani di Bobbio, all'arrivo della funivia, per fortuna senza conseguenze.

Nella seconda metà del pomeriggio allertate anche le ambulanze di Soccorso Bellanese e Croce rossa di Ballabio per ulteriori cadute, rispettivamente un 45enne ai Pian delle Betulle e una 32enne ancora a Bobbio. In entrambi i casi non si tratterebbe di infortuni con conseguenze gravi.