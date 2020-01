Piani di Bobbio: doppio intervento dell'elisoccorso per cadute con gli sci

Doppio intervento dell'elisoccorso di Areu sulle piste da sci dei Piani di Bobbio in questo giovedì 2 gennaio.

Il primo è andato in scena questa mattina, poco dopo le 11.30, per soccorrere una bambina di dieci anni vittima di un infortunio. Sul posto è giunto il mezzo aereo del Sant'anna di Como, che ha trasferito la piccola al Manzoni di Lecco. Per lei trauma a una spalla e codice giallo.

Una caduta ha coinvolto invece una ragazza di 25 anni nel primo pomeriggio, intorno alle 15: l'elicottero in questo caso è giunto da Brescia. Anche per lei codice giallo, la prima diagnosi è di trauma del bacino. Il mezzo di Areu ha trasportato la giovane all'ospedale Niguarda di Milano.