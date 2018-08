Malori e cadute: doppio intervento dell'elisoccorso in Valsassina

Doppio intervento degli uomini del Soccorso Alpino e dell'elicottero nel pomeriggio sui monti valsassinesi.

Il primo intorno alle 16 a Barzio, alla Gran Baita: un uomo di 70 anni è rimasto vittima di una caduta, non si esclude come conseguenza di un malore. Per recuperarlo è intervenuto, oltre al Soccorso alpino, l'elisoccorso giunto da Bergamo. Il settantenne è stato valutato in codice giallo e trasferito in ospedale.

Lievi traumi, in un incidente occorso intorno alle 16.30, per un escursionista di 64 anni che stava facendo canyoning nel torrente Acquaduro a Introbio. Complicate le operazioni di soccorso, andate a buon fine grazie alla sinergia tra il personale entrato in azione: intervenuti gli uomini del Soccorso alpino dalla stazione di Barzio, sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco e una pattuglia dei Carabinieri. Il malcapitato si è provocato un politrauma In volo l'elicottero dalla base di Villa Guardia, Como.