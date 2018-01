Cade da una scala alla Meridiana e fa un volo di 8 metri: grave un 23enne

E' successo tutto intorno all'una della notte tra martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio. Un ragazzo di 23 anni,di origini straniere, è caduto da una scala di emergenza ubicata all'esterno del centro commerciale Meridiana, facendo un volo di circa 8 metri e ferendosi gravamente.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale: per lui diverse fratture agli arti inferiori e qualche contusione. Non si hanno ancora ulteriori informazioni circa la dinamica di tutta la caduta. Sul posto, anche i vigili del fuoco che hanno assistito il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.