Scivola in stazione e picchia la testa: soccorso un pensionato

E' stato soccorso in codice rosso e trasportato presso l'ospedale "Manzoni" in codice giallo l'uomo di 74 anni caduto nella mattinata odierna sul piazzale della stazione di Lecco. L'uomo, un pensionato, sarebbe scivolato sulle scale poste di fronte alla biglietteria, picchiando la testa e impattando contro un pullman fermo in sosta: i presenti hanno allertato tempestivamente la centrale operativo dell'Azienda Regionale Emergenza-Urgenza (AREU), che ha inviato sul posto un mezzo e il personale medico dei Volontari di Calolziocorte.

Intervenuti a sirene spiegate, i sanitari hanno effettuato le operazioni di primo soccorso sul posto, dopodichè hanno stabilizzato e caricato il malcapitato sull'ambulanza per il trasporto al nosocomio. Arrivato in pronto soccorso, l'uomo è stato accettato in codice giallo: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.