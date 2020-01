Daspo per cinque ultras lecchesi dopo Pistoiese-Lecco: "Nord" in silenzio per 45' durante Lecco-Arezzo

Si è aperta male la settimana dei tifosi della Curva Nord di Lecco: cinque di loro sono stati raggiunti da altrettanti Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) relativi al “corteo non autorizzato” che, secondo la locale Questura, sarebbe stato messo in atto a Pistoia, sede dell’ultima partita del 2019. Cinque ultras blucelesti sono stati colpiti dal provvedimento e, in segno di solidarietà, durante il primo tempo di Lecco-Arezzo la “Nord” rimarrà in silenzio: a comunicarlo sono stati gli stessi gruppi organizzati.

Lecco-Arezzo: Curva Nord in silenzio durante il primo tempo