Calco: i padroni cercano disperatamente l'uccellino Aria

Cercasi Aria disperatamente. È scappata da Calco, e i suoi padroni aspettano sue notizie. Aria è una calopsita (un uccello della famiglia dei Cacatuidi, unica specie appartenente al genere Nymphicus) di circa un anno, che è volata via facendo perdere le proprie tracce.

Federica Tripicchio, la padrona, non si dà pace e ha diffuso l'appello via Facebook, contattando anche la redazione di Lecco Today. A causa della mancanza dell'animale domestico la piccola Ardesia, figlia di Federica, è disperata. Non solo. Il volatile è stato allevata a mano e non è abituato a procurarsi il cibo da solo.

«Aria è molto affettuosa - spiega Federica - Se la vedete basta chiamarla e fischiarle allungandole la mano. Ha un anellino alla zampina che corrisponde all'allevatore Alvo Tracolli. Per favore se la vedete contattateci subito perché Ardesia è disperata e soprattutto perché è in pericolo in giro da sola così».

Chi la dovesse avvistare può contattare il numero 339 5786995.