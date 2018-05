"Stregata" dal canto delle cocorite: ritrovata la calopsita Aria

Tutti lo avevano sperato. Avevano sognato che la piccola Aria tornasse a casa dai propri padroni e da Ardesia, la bambina che l'ha allevata a mano con grande amore. La razionalità, invece, suggeriva che le chance fossero ben poche. Fortunatamente non è andata così, per una volta il naturale evolversi delle cose ha sorpreso tutti. In positivo.

Aria, bellissimo esemplare femmina di calopsita (un uccello della famiglia dei Cacatuidi, unica specie appartenente al genere Nymphicus) di circa un anno, è tornato a casa. L'uccellino, scomparso da giorni, si era assentato "stregato" dai canti di alcune cocorite di un ragazzo di Calco, perdendo poi l'orientamento. Federica Tripicchio, padrona di Aria, in serata ci ha fornito la bella notizia, spiegando l'accaduto.

«È entrata in casa di un ragazzo di calco che ha delle cocorite, probabilmente attratta dai canti - sono state le sue parole - e lui, vedendola e avendo visto il post su Facebook, ha chiamato e ce l'ha portata a casa. Ardesia non sta nella pelle ringrazia uno a uno tutti quelli che si sono interessati».

La bambina ha ritrovato il suo animale domestico. La paura è passata. Aria, allevata in cattività, non avrebbe avuto chance di sopravvivenza se non fosse stata ritrovata, in quanto impossibilitata a procacciarsi il cibo da sola.

L'appello lanciato sui social, cui ha contribuito anche la redazione di Lecco Today, ha funzionato, come accaduto più volte in passato. Ritrovare un animale scomparso, grazie al tam-tam del web, è possibile; bastano un po' di buona volontà e amore verso il prossimo.