Aggredita da due donne, 32 enne finisce in ospedale. Probabili motivi di gelosia

Una 32enne è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata picchiata da altre due donne. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri, giovedì, a Calolziocorte: dietro i motivi dell’azione violenta ci sarebbe la gelosia. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Lecco e del Comando di Calolzio. I fatti sono avvenuti poco prima delle 23 in un bar di Corso Dante, oggi chiuso al pubblico e con alcune vetrate rotte. Qui la 32 enne sarebbe stata raggiunta da altre due donne, sembra di nazionalità sudamericana, fuggite subito dopo il blitz “punitivo”.

L’allarme al 118 è scattato alle 22.55 e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Lecco oltre ai militari che hanno raccolte le testimonianze delle persone presenti. Dopo un’iniziale allerta in codice giallo, la paziente è stata trasportata in ambulanza in Pronto Soccorso a Lecco in codice verde. Sembra che la 32enne abbia riportato una ferita al volto all’altezza dell’orecchio, con perdita di sangue.