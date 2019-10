Aggredito titolare della sala slot in centro Calolzio

Picchiano il titolare della sala slot dopo un diverbio. L'aggressione è avvenuta lunedì sera nel centro di Calolziocorte, all'ingresso del locale che si affaccia su via Fratelli Calvi sotto piazza Vittorio Veneto.

Ad avere la peggio un cittadino cinese di 37 anni, colpito al volto. Sembra che l'uomo avesse richiamato due avventori dopo averli visti utilizzare in modo inappropriato e violento alcune macchinette. Si è così accesa una vivace discussione fino al momento in cui i due clienti si sono avvicinati al titolare. Uno di loro avrebbe sferrato un pugno al 37enne colpendolo in faccia. A quel punto il cinese ha allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza della Cri di Galbiate. L'allarme al 118 è scattato alle 21.30. Le condizioni del 37enne non sono per fortuna apparse gravi e, dopo una prima allerta in codice giallo, il paziente è stato trasportato in ospedale a Lecco in verde per accertamenti. I due aggressori sono scappati subito dopo la colluttazione facendo perdere le loro tracce. I militari hanno raccolto la testimonianza del 37enne per cercare di rintracciare i responsabili dell'azione violenta.