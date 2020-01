Cade a scuola, bambino di sei anni elisoccorso a Calolzio

Paura per un bambino di soli sei anni caduto oggi a Sala, frazione di Calolziocorte. I soccorsi del 118 sono intervenuti alla scuola primaria alle 12.30, all'orario di uscita. Ancora in via di accertamento l'esatta dinamica dell'infortunio.

Il piccolo cadendo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato con l'elicottero proveniente da Bergamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Sul posto, in via Ausonia, anche l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco. I soccorsi sono stati portati avanti in codice giallo.