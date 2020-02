Urtato da un'auto e soccorso, ragazzino in ospedale per accertamenti

Paura, ma per fortuna solo contusioni non gravi, per un bambino di 11 anni urtato inavvertitamente da un'auto nel tardo pomeriggio di oggi in centro Calolzio. Erano da poco passate le 17.30 quando l'adolescente stava attraversando via Martiri della Libertà. Poco prima di raggiungere il marciapiede sul lato opposto della carreggiata il ragazzino è stato colpito dallo specchietto di una vettura che stava sopraggiungendo. La persona alla guida, una giovane di 23 anni, si è prontamente fermata per soccorrerlo e sincerarsi delle sue condizioni.

Proprio la donna, vedendo l'undicenne dolorante a seguito della contusione riportata nell'impatto, lo ha convinto a farsi accompagnare nella sede dei Volontari del Soccorso di via Mazzini, da dove è partita la chiamata al 118. Dopo un'iniziale allerta in codice giallo, le condizioni del giovane paziente si sono confermate essere non gravi e i soccorsi sono proseguiti in verde fino al trasporto per accertamenti in ospedale a Lecco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale.