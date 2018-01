Calolzio, la raccolta di carta e cartone raddoppia per i commercianti

Raddoppierà grazie all'intervento di Confcommercio Lecco la raccolta di carta e cartone. I negozianti di Calolzio potranno contare su un servizio migliore per quanto concerne la raccolta del bidone giallo.

Infatti, rispetto all'idea originale del Comune di Calolzio, che prevedeva il ritiro della carta e del cartone una volta ogni due settimane, il ritiro avverrà ogni settimana per le utenze non domestiche, quindi anche per le imprese che operano nel commercio, nel turismo e nei servizi.



Oltre alla raccolta del mercoledì stabilita per i privati cittadini (ogni due settimane), il secchio giallo infatti potrà essere esposto dai commercianti anche il venerdì della settimana successiva, in modo tale da garantire il ritiro di carta e cartone una volta alla settimana. "E' un risultato importante che consente ai commercianti di non essere penalizzati - spiega il presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - Per chi ha un'attività sarebbe stato difficile potere esporre carta e cartone una settimana sì e una no. Siamo contenti che la nostra richiesta sia stata accolta nell'interesse delle imprese che operano a Calolzio".

Il Comune di Calolzio inoltre ha dato la possibilità di ritirare i bidoni gialli anche ai commercianti, che potranno recarsi nell’ex sede Ausm di piazza Mercato. Le nuove date per la distribuzione dei contenitori gialli per la raccolta differenziata di carta e cartone le seguenti: giovedì 11 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30; venerdì 12 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16.30 e sabato 13 gennaio dalle ore 9 alle ore 12.

Si ricorda infine che presso la delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco, situata in viale Dante, è possibile ritirare copia del calendario con i giorni della raccolta rifiuti.