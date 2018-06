Calolzio: cade dalla bici in Via Mazzini, 59enne in ospedale

Ennesima caduta dalla bici sulle strade della nostra provincia. È accaduto questa mattina, intorno alle 9.20, a Calolziocorte in Via Mazzini, a due passi dalla sede dei Volontari del Soccorso. Per prestare le cure a un 59enne sono intervenuti proprio i volontari del sodalizio del presidente Roberto Carsana.

L'uomo ha fatto tutto da solo, scivolando con il mezzo e finendo sull'asfalto, picchiando con ogni probabilità la testa. All'arrivo dei paramedici, infatti, non ha palesato gravi traumi ma è stato colpito da amnesie su quanto accaduto. È stato trasportato all'ospedale di Lecco in codice giallo intorno alle 9.45.