Calolzio: camion si ribalta alla rotonda, 54enne trasportato in ospedale

Un tir si è ribaltato nel tardo pomeriggio di oggi a Calolziocorte in frazione Pascolo. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso: sul posto è subito arrivata un'ambulanza insieme a un equipaggio dei Vigili del Fuoco di Lecco. Ad avere la peggio è stato l'autista, un 54enne che avrebbe riportato alcuni traumi a seguito dello schianto. Le sue condizioni sono poi apparse meno gravi rispetto all'allerta iniziale, l'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale anche per ulteriori accertamenti rispetto ai dolori avvertiti.

Allertate anche le forze dell'ordine. L'incidente - avvenuto alle 17.50 - sarebbe stato favorito dalle condizioni dell'asfalto bagnato e dalle manovre di svolta nella rotatoria. Una volta terminate le operazioni di primo soccorso, i Vigili del Fuoco sono poi rimasti a lungo impegnati per la rimozione, impegnativa, del carico di bobine e dell'imponente veicolo che era diretto verso il Lavello.