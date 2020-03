Deceduto l'anziano di Calolzio colpito da Coronavirus

Purtroppo non ce l'ha fatta l'anziano di Calolziocorte ricoverato domenica per gravi problemi di salute, e poi scoperto positivo al Coronavirus. Bruno Mandelli, classe 1936, avrebbe compiuto gli 84 anni tra poco tempo. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì, il decesso all'ospedale di Lecco, dove si trovava ricoverato da tre giorni e dove era stato trasportato dai Volontari del Soccorso di Calolzio, chiamati dai famigliari di Mandelli dopo un aggravarsi delle sue condizioni.

Proprio uno dei parenti, in queste ore comprensibilmente provato per l'accaduto, ci ha confermato che l'uomo soffriva già da tempo di altri problemi di salute, con difficoltà anche a livello respiratorio. Non si sa ancora con precisione dunque con quale impatto il virus abbia pesato sulla salute dell'uomo: è noto comunque che l'anziano è stato trovato positivo al tampone e che le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. In tanti in queste ore di dolore si stanno stringendo intorno ai parenti di Mandelli, che lascia i figli Marco e Massimiliano. L'anziano abitava nella frazione della Gallavesa, al confine con Vercurago, ed era molto conosciuto e stimato a Calolzio: era stato operaio in una storica azienda della città e aveva fatto parte del locale gruppo degli alpini.