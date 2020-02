Calolziocorte: malore per una bambina, trasportata d'urgenza in ospedale

E' stata trasferita in codice rosso presso l'ospedale di Lecco "Alessandro Manzoni" la bambina di soli sei anni che, durante la mattinata di venerdì 7 febbraio, ha accusato un malore mentre si trovava all'interno della scuola elementare di via Edmondo De Amicis, nella frazione Pascolo di Calolziocorte. La giovanissima alunna è stata presa in carico dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, che l'hanno trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso del nosocomio della città capoluogo; sul posto anche un'automedica con il relativo personale sanitario.