Il gattino Grisù resta incastrato, salvato da passanti e Vigili del fuoco

Sta bene la gattina salvata ieri pomeriggio grazie all'intervento dei Vigili del fuoco e di alcuni passanti in centro Calolziocorte. Il micio si era intrufolato per errore in una fessura tra un muro e alcune vetrine di un negozio di corso Dante, in centro città. Alcune passanti si sono accorti del miagolìo e hanno dato l'allarme allertando i pompieri.

Grazie all'intervento dei Vigili del fuoco il felino è stato fatto uscire piano piano dal pertugio, recuperato e curato. Inizialmente spaventato, il quadrupede, ancora cucciola, è stato portato dalla veterinaria Gabriella Zaina con studio in corso Europa che gli ha presto le cure necessarie. Dopo poche ore stava già meglio e oggi è stato accolto a casa da una volontaria.

Inizialmente, durante l'intervento dei Vigili del fuoco, il micio era stato chiamato Grisù. Scoperto che si trattava di una gattina, è stata poi soprannominata Grisulina. (Sopra il gatto nello studio veterinario di Gabriella Zaina, sotto due immagini del salvataggio tratte dal gruppo FB "Sei di Calolzio se...").

