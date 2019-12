Incidente a Calolzio, ciclista finisce in ospedale

Paura per un ciclista uscito di strada e caduto all'altezza della rotonda di Sala a Calolziocorte. L'incidente è avvenuto alle 11 di oggi, sabato 7 dicembre, in corso Europa, lungo la Lecco-Bergamo all'incrocio con il ponte Cesare Cantù per Olginate. L'uomo, 45 anni, avrebbe fatto tutto da solo. Stava viaggiando in sella alla sua bicicletta da Calolzio in direzione Cisano quando avrebbe urtato inavvertitamente un cordolo della strada perdendo così l'equilibrio e finendo rovinosamente a terra. Non si esclude però che l'incidente possa essere dovuto a un avvallamento della strada.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono intervenuti i Volontari del Soccorso e gli agenti della Polizia locale di Calolziocorte. Toccherà a loro stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Non ci sarebbero comunque stati impatti con altre vetture. Dopo le prime cure sul posto, il 45enne è stato trasportato d'urgenza in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Dopo lo spavento iniziale le sue condizioni sarebbero poi apparse meno gravi. L'uomo, cosciente, ha comunque riportate alcuni traumi e ferite serie.