Calolzio: operaio colpito al bacino, è in ospedale

Si trova all'ospedale "Manzoni" di Lecco l'operaio di 37 anni colpito al bacino presso la Cartiere dell'Adda, in Cavour a Calolziocorte, a due passi dal Lavello. Sebbene la dinamica sia ancora da chiarire e sia attualmente al vaglio dei carabinieri della locale stazione, le informazioni fin qui raccolte parlano di un trauma serio, che ha portato sul posto i soccorsi in codice rosso. Da Lecco è stata infatti inviata un'ambulanza della Croce Rossa, supportata da un'automedica e da una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di piazza Bione, oltre ai tecnici dell'ispettorato del lavoro dell'ATS della Brianza.

L'uomo è stato portato presso il nosocomio lecchese in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.