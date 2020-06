Inseguimento dei carabinieri a Calolzio. Dopo aver abbandonato l'auto, gli uomini in fuga cercano di scappare in taxi

Inseguimento nella tarda serata di ieri lungo le strade di Calolziocorte. Un'auto non si è fernata all'alt dei carabinieri in corso Dante, dandosi alla fuga. I militari, che in quel momento stavano pattugliando il territorio, si sono subito messi all'inseguimento del veicolo lungo la Lecco-Bergamo, chiamando anche altri rinforzi.

La macchina ha percorso un tratto di corso Europa dirigendosi quindi in via Istria, zona supermercato Conad, dove è stata fermata dai carabinieri. A bordo si trovavano tre persone. Una ragazza è rimasta a bordo, altri due uomini (si tratterebbe a loro volta di due giovani) sono scappati a piedi e poco dopo sono stati a loro volta raggiunti mentre cercavano di assicurarsi la fuga con un taxi che avrebbero chiamato proprio in quei momenti concitati.

Tutti e tre, residenti nel territorio Milanese, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. L'inseguimento da parte dei carabinieri è stato breve ma "intenso", e ha richiamato l'attenzione di diversi calolziesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solo tre giorni fa anche nella vicina Olginate i carabinieri sono stati impegnati in un altro inseguimento dopo che un'utilitaria con due uomini a bordo non si era fermata a un posto di blocco. I militari hanno raggiunto la vettura fermando uno dei due uomini a bordo (che pare non avesse la patente) mentre l'altro è fuggito tuffandosi nell'Adda.