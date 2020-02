Ladri in azione a Calolzio, camera messa sottosopra

Ladri nuovamente in azione in valle San Martino. L'ultimo furto è stato compiuto ieri sera, lunedì, ai danni di un'abitazione di Calolziocorte nella frazione collinare di Lorentino. Dopo aver forzato la porta finestra, i malviventi sono entrati in camera da letto mentre la famiglia si trovava a cena in taverna e hanno messo sottosopra cassetti e armadi per cercare soldi e oggetti preziosi.

«Per fortuna non sono riusciti a rubarci nulla di particolare, ma hanno comunque "ribaltato" la stanza - racconta Silvia Tassone, comprensibilmente infuriata per l'accaduto - La casa è strutturata in due parti, in una si trovano le camere, più sotto c'è invece la taverna dove stavamo mangiando. I ladri sono entrati dalla finestra forzandola con qualche attrezzo. Credo siano scappati dopo aver sentito alcuni rumori provenire dal garage della mia vicina di casa, che in pratica lì ha così messi in fuga. Non abbiamo visto nient'altro, ma appena preso atto che qualcuno era entrato nella nostra abitazione abbiamo subito chiamato il 112».

Sul posto sono presto arrivati i carabinieri ai quali la famiglia di Silvia Tassone ha sporto denuncia. Ora è caccia ai responsabili. Poche settimane fa un altro blitz ai danni di un'abitazione, questa volta nella vicina Torre De' Busi, era andato a segno. In quel caso i ladri avevano perfino abbattuto una muratura a picconate per rubare dalla cassaforte. E tra i residenti della zona tornano sentimenti di rabbia e paura.

