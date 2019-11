Auto in fiamme, paura nella notte a Calolzio

Incendio nella notte in via Buliga a Calolziocorte. Un'automobile è stata avvolta dalle fiamme e sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Lecco per spegnere il rogo. I fatti si sono verificati poco dopo mezzanotte nella strada del centro città, a poca distanza dal municipio.

La vettura si trovava parcheggiata all'ingresso di una palazzina che ospita diverse abitazioni. All'improvviso è divampato l'incendio, forse dovuto a un'autocombustione/corto circuito, ma al momento in cui scriviamo non ci sono ancora notizie ufficiali in merito.

Immediato l'allarme ai pompieri prontamente intervenuti sul posto per sedare il fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono durate circa un'ora. Nonostante la comprensibile paura del momento, per fortuna non ci sono stati feriti. La macchina è stata completamente distrutta.

