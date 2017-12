Calolzio, nel pomeriggio i funerali della giovane investita a Bergamo

Si terranno nel pomeriggio odierno, alle 14.30, presso la chiesa di Santa Brigida a Lorentino, frazione di Calolziocorte, i funerali della 22enne Amarilli Elena Corti, giovane investita e uccisa nella notte di Natale in Città Alta, a Bergamo.

La giovane, molto conosciuta in paese e nella grande città lombarda, è stata infatti travolta e uccisa da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta e stava facendo ritorno nella sua abitazione bergamasca che condivideva con i genitori.

La giovane si trovava a Bergamo Alta, in via Tre Armi, e stava raggiungendo i genitori in via Moroni quando è stata investita dalla Citroen di un 41enne. La giovane sarebbe morta sul colpo: inutili i tentativi di rianimazione condotti dal personale di soccorso inviato sul posto.