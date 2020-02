Un altro arresto per spaccio di droga nel parco sull'Adda a Calolzio

Un altro arresto per spaccio di droga nell'area verde sull'Adda a lato di viale De Gasperi a Calolziocorte. Si tratta del settimo nel giro di pochi mesi in città. Il blitz dei carabinieri è scattato ieri promeriggio, lunedì: i militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Lecco hanno notato notato B.D., senegalese classe 1992 residente ad Olginate, cedere una dose di stupefacente ad un italiano 52enne residente sempre nella vicina Olginate. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella disponibilità del senegalese di 14,8 grammi di hashish e 10 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Espletate le formalità di rito, il 28enne straniero è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Lecco. L'uomo arrestato, nel primo pomeriggio di oggi, è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, lo ha sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il controllo antidroga, con il nuovo arresto messo a segno ieri nel parco sull'Adda, rientra nell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dai Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, tra cui quello della caserma di Calolzio.