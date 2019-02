Scontro tra auto e moto a Calolzio: traumi per il centauro

Un violento scontro ha segnato la serata di sabato sulle strade calolziesi. Coinvolti nell'incidente una moto di grossa cilindrata e un'automobile, entrate in rotta di collisione in corso Dante, lungo la Lecco.Bergamo, davanti alla Casa delle Associazioni.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto insieme a Carabinieri, ai Vigili del fuoco e ai volontari del Soccorso di Calolzio, presenti con la loro ambulanza. Areu ha inviato anche un mezzo di soccorso avanzato MSA2 con il medico.

Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, ma dalle prime informazioni a riportare i traumi peggiori sarebbe stato il centauro, un 54enne trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo intorno alle 23. L'uomo, come confermato dall'assessore alla Protezione civile Cristina Valsecchi (corsa sul posto insieme al Consigliere comunale Daniele Butti dopo aver udito l'impatto) era per fortuna cosciente già al momento dei soccorsi. Conseguenze più lievi per i due giovani occupanti della vettura, danneggiata dallo scontro nella parte posteriore forse durante una svolta.

Gallery