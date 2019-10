Scontro tra due auto in centro Calolzio, intervengono i soccorsi

Intervento dei soccorsi in centro Calolziocorte alle 12.10 di oggi, sabato, a seguito di uno scontro tra due auto. L'incidente non è stato per fortuna grave, ma è stato necessario prestare assistenza a un bambino di 8 anni che si trovava con un genitore a bordo di uno dei due veicoli coinvolti. Il piccolo non avrebbe riportato particolari ferite, ma solo tanto spavento. Dopo l'allarme al 118, l'intervento è scattato in codice giallo.

Lo schianto si è verificato all'uscita di via Marconi verso corso Europa, lungo la Lecco-Bergamo, nei pressi dell'intersezione stradale regolata dall'impianto semaforico. Sul posto, insieme all'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Calolziocorte per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Mercoledì sempre in via Marconi si era verificato un altro incidente: in quel caso due giovani erano state soccorse a seguito dello scontro tra una Panda e un furgoncino.

