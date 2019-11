Ancora disagi per la pioggia, frana il terreno lungo la strada che da Calolzio sale a Erve

Dopo la "piscina" in viale De Gasperi, la frana a Rossino. Il maltempo ha colpito anche a Calolziocorte dove le forte pioggia caduta nei giorni scorsi ha prima creato allagamenti lungo la strada del Lavello (venerdì mattina) e poi favorito lo smottamento verificatosi nella tarda serata di ieri lungo la strada che sale a Erve, la Sp 181. Sul posto sono intervenuti anche l'assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi e quello alla Protezione civile Cristina Valsecchi.

Il terreno franato ha invaso la strada sottostante ed è stato rimosso nella notte. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose e i disagi sono stati contenuti, ma lo stato di alcune pareti rocciose a lato delle strade collinari del Calolziese tornano a preoccupare. Nel recente passato, sempre dopo giornate di abbondante pioggia, altre frane erano cadute nella vicina frazione di Sopracornola lungo la strada che si collega con Carenno. Ora si valutano interventi più radicali di messa in sicurezza lungo via Erve, in particolare nella tratta colpita dallo smottamento di ieri sera.

L'assessore Gandolfi: «Intervento immediato per evitare pericoli, ma ora preoccupa il muro della proprietà vicina»

«Ieri sera siamo voluti intervenire subito anche per evitare pericoli a eventuali auto di passaggio - spiega l'assessore Dario Gandolfi - Il personale della Protezione civile ha prontamente ripulito la strada. Il problema ora è poco più avanti dove c'è un muro di contenimento privato che valutiamo a rischio, stiamo monitorando la situazione con attenzione. Preoccupa anche il fatto di sapere che è prevista ulteriore pioggia. Come Comune abbiamo già chiesto al privato proprietario di intervenire per la messa in sicurezza».

