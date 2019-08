Cade in un parcheggio e si fa male a una spalla: 53enne trasportata in ospedale

Intervento in codice rosso dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, entrati in azione poco dopo le ore 15 di lunedì 26 agosto per vagliare le condizioni di una donna di 53 anni, inciampata e caduta all'interno del parcheggio del "Tigotà", in corso Europa. La sfortunata, rovinata a terra, ha rimediato un trauma a una spalla: in loco, oltre all'ambulanza e al personale medico trasportatovi, si sono portati anche i carabinieri e un mezzo di soccorso avanzato (automedica).

Dopo l'intervento di primo soccorso, la donna è stata caricata sul mezzo di base e trasportata presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, in codice verde, per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni fisiche.