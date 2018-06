Cameriere rovescia acqua bollente, ustionato bambino di nove anni

Incidente in un bar nei pressi della stazione di Varenna. Intorno alle 15.30 di questo pomeriggio un bambino di nove anni è stato vittima di una disavventura davvero grottesca.

Il giovane ha rimediato infatti ustioni di primo grado sulla schiena a causa del più classico degli incubi dei camerieri: rovesciare inavvertitamente un vassoio. Il fato ha voluto però che sul vassoio ci fosse una teiera con acqua bollente (probabilmente per qualche avventore che aveva ordinato un the o una tisana) che si è rovesciata, finendo per colpire involontariamente il piccolo alle spalle.

Sul posto si sono subito portati i paramedici del Soccorso Bellanese e l'automedica dell'Aat Lecco, che hanno prestato le prime cure allo sfortunato bambino. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione di Bellano.

Fortunatamente le conseguenze per il piccolo non sono gravi, soltanto un forte dolore e un grande spavento. Intorno alle 17 è stato trasportato dai volontari in ospedale.