Via Amendola: camion s'incastra sotto il ponte della ferrovia, traffico in tilt

Traffico in tilt, nella serata di martedì 18 dicembre, in via Amendola, a Lecco, a causa di un mezzo pesante incastratosi sotto il ponte della ferrovia che "taglia" via Amendola.

Tradito dall'avvallamento

L'autista del mezzo pesante, di targa rumena, è stato evidentemente tradito dal'avvallamento presente sulla corsia e, come successo a parecchi suoi predecessori nell'ultimo periodo, non è riuscito a proseguire regolarmente nella sua marcia.

Dietro l'autoarticolato si è formata una lunga coda, bloccata per centinaia di metri e proprio nell'orario di punta per quanto riguarda il traffico cittadino.