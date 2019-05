Cassago Brianza: s'incastra con il camion in via Sauro, intervengono i pompieri

Intervento di soccorso tecnico urgente quello compiuto dagli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, supportati dalle squadre VVFF del Comando Provinciale di Como. Nella giornata di giovedì 23 i pompieri sono entrati in azione in via Nazario Sauro, a Cassago Brianza, per rimuovere un camion rimasto incastrato nel muro di un'abitazione di quel tratto di strada. Per oltre mezz'ora i vigili del fuoco di entrambe le squadre hanno operato sul mezzo pesante, riuscendo a sbloccare la situazione solamente grazie all'arrivo dell'autogru dal Comando comasco.

Al termine dell'intervento il camion è stato ricollocato sulla strada e l'autista ha così potuto proseguire nel suo viaggio.

