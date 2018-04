Galbiate: altro camion s'incastra in via Cavour

E', probabilmente, da ricondurre al navigatore satellitare dell'autista il motivo per cui un altro tir è rimastro incastrato, intorno a mezzogiorno, in via Cavour a Galbiate, in pieno centro storico. Come riportato prontamente sui social network dagli abitanti della zona, è andata in scena la replica di quanto già avvenuto a gennaio, quando un altro mezzo pesante rimase bloccato nella strettoria che conduce verso la chiesa.

Sul posto si è portata la polizia locale, allertata dai residenti. Il camion è stato rimosso anche grazie all'aiuto dei Vigili del Fuoco, che hanno rimosso il rimorchio e fatto indietreggiare il mezzo.

Gallery