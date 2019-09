In coda al passaggio a livello, camion resta bloccato tra le sbarre: circolazione dei treni ferma

Ritardi di oltre un'ora e circolazione ferroviaria in tilt giovedì pomeriggio in Brianza per un camion rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello. A Besana Brianza, intorno alle 17.15, all'altezza dell'attraversamento ferroviario di via Kennedy, un autocarro condotto da un uomo di Seregno di 35 anni è rimasto fermo tra le barriere. A riportarlo i colleghi di MonzaToday.it.

Il mezzo, secondo quanto ricostruito, era incolonnato nel traffico quando, al momento dell'attivazione dei dispositivi di sicurezza per il prossimo passaggio del treno, ha toccato le sbarre toccandole e ne ha provocato il blocco, incastrandosi.

A seguito dell'incidente il treno regionale 5154 partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi e diretto a Lecco è rimasto fermo in stazione e ha provocato la momentanea interruzione della linea facendo accumulare al convoglio oltre un'ora di ritardo. La circolazione è ripresa regolarmente alle 18.20. Sul posto, per rilevare il sinistro, è intervenuta la polizia locale di Besana Brianza con l'ausilio dei carabinieri della stazione cittadina e del Nucleo Radiomobile della compagnia di Seregno.

Venerdì, altri disagi

Il treno 5205 (Como S. Giovanni 09:05 - Lecco 10:20) viaggia con 36 minuti di ritardo. Il treno 5131 (Milano Porta Garibaldi 09:14 - Le. o 10:53) viaggia con 14 minuti di ritardo. Il treno 5136 (Molteno 08:53 - Milano Porta Garibaldi 10:16) e il treno corrispondente 5129 (Milano Porta Garibaldi 08:14 - Lecco 09:53) viaggiano con 19 minuti di ritardo per lavori programmati lungo la linea.