Oggiono: camion perde due rotoli lamiera, traffico bloccato sulla Provinciale

Disagi a Oggiono a partire dalle ore 11 circa di martedì 3 settembre. Un camion ha perso parte del carico all'altezza della rotonda che regola l'intersezione tra la Strada Provinciale 49 e via Kennedy: due i grandi rotoli di lamiera che sono stati rovesciati sul manto stradale. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, che stanno operando per rimuovere i due manufatti dalla sede.

Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente: sul posto, per prevenzione, si è portata (in codice giallo) una squadra di volontari di Lecco Soccorso, poi rientrata in sede una volta appreso dell'assenza di contusi. Chiaramente sono stati inevitabili i disagi e i rallentamenti lungo la Strada Provinciale 51 che collega con Dolzago.

(si ringrazia la nostra lettrice Anna per la collaborazione)