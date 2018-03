Camion in panne alla rotonda blocca il traffico a Calolzio

Un camion in panne nella rotonda di via Padri Serviti a Calolzio manda in tilt il traffico.

È accaduto nel primo pomeriggio di martedì lungo la strada che interseca la Provinciale 639 in corso Europa. Un autoarticolato, a causa di un guasto, non è più riuscito a proseguire e si è fermato al centro della carreggiata, provocando rallentamenti alla viabilità che si sono protratti per quasi un'ora.

Il pronto intervento dell'agente di Polizia locale Marco Maggio, coaudiuvato dai colleghi giunti successivamente sul posto, ha permesso di limitare i disagi in attesa della rimozione del mezzo pesante, avvenuta poco più tardi con un carro attrezzi adeguato al rimorchio di un veicolo tanto pesante.