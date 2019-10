Camion perde carico di bottiglie mentre viaggia sulla Lecco-Ballabio

Disagi questa mattina, sabato, intorno alle 8 lungo la Lecco-Ballabio. Un camion ha perso un pesante carico di bottiglie d'acqua mentre viaggiava verso il capoluogo. L'incidente è avvenuto poco prima dell'arrivo nel territorio comunale di Lecco, fuori dalla galleria. La strada è strada momentaneamente chiusa in direzione sud per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell'arteria di raccordo alla SS36. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenita la Polizia stradale di Bellano che ha coordinato le operazioni di ripristino e garantito la sicurezza alla viabilità.