Camion perde carico di bottiglie d'acqua, chiusa per un'ora la Lecco-Ballabio

Camion della Norda accusa problemi al carico, disagi sulla nuova Lecco-Ballabio. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, in prossimità della prima galleria della strada, a Ballabio.

Per sistemare le casse d'acqua cadute dal mezzo (che da quanto ricostruito non sarebbero cadute sulla carreggiata) si è resa necessaria la chiusura totale della corsia in direzione Lecco del trafficato percorso viabilistico, con l'intervento della Polizia stradale di Lecco.

La circolazione dalla Valsassina verso il capoluogo è stata così deviata lungo la vecchia Lecco-Ballabio per circa un'ora, con inevitabili disagi al traffico.