Camion perde gasolio all'altezza dell'Orsa, chiuso lo svincolo della SS36 verso il lungolago di Lecco

Camion in panne con perdita di gasolio sull'asfalto: nuova chiusura per motivi di sicurezza della SS36. Il provvedimento riguarda in particolare lo svincolo verso il lungolago di Lecco per i veicoli provenienti da Mandello e Abbadia e diretti verso sud. Il mezzo si è trovato in difficoltà oggi pomeriggio, martedì, all'altezza della discoteca Orsa Maggiore e i veicoli sono dunque stati diretti verso l'Attraversamento per evitare pericoli e permettere la pulizia della carreggiata.

La chiusura dell'uscita verso Lecco, con immediato intervento sul posto della Polizia Stradale di Bellano e dei tecnici dell'Anas che hanno così limitato i disagi, è stata decisa intorno alle 15.30. La strada è stata riaperta nel giro di un'ora. Nel frattempo il traffico ha subìto alcuni rallentamenti. Nulla a che vedere comunque con il recente week end da incubo vissuto da numerosi automobilisti per i due giorni di chiusura della galleria del Monte Barro a causa della caduta di calcinacci.