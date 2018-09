Costa Masnaga: incendio nei campi al confine con Camisasca. Intervengono i pompieri

Pompieri al lavoro nel primo pomeriggio di giovedì 27 settembre per sedare l'incendio scagionatosi in un campo e sulle sterpaglie a lato di Via Brascesco, al confine con la frazione di Camisasca (Costa Masnaga). Al lavoro, per spegnere il rogo, i pompieri del comando di Lecco a bordo di un'autobotte e quelli di Erba, minuti, oltre che di un'altra autopompa, di un pick-up. Le operazioni di spegnimento si sono concluse con successo prima che l'incendio potesse allargarsi ulteriormente nelle zone adiacenti.

(Fotoservizio di Daniel Malinverno)

Gallery