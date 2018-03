Il "Matitone" diventa verde per la Festa di San Patrizio: parte del ricavato in beneficienza

Il campanile di Lecco si illuminerà di verde in occasione della festa di San Patrizio. Sposando la manifestazione mondiale del Green World, che ogni anno vede i principali monumenti del Mondo tingersi di verde nel giorno di San Patrizio, anche Lecco sarà illuminata del colore d'Irlanda nella giornata di sabato 17 marzo.

L'iniziativa è stata proposta da "The Shamrock Irish Pub Lecco", che proprio alla base della Basilica, in via Parini, organizza i propri festeggiamenti: «Ringraziamo la parrocchia di San Nicolò ed i suoi volontari per la disponibilità a caratterizzare il campanile nel giorno della festa illuminando così di verde tutti i partecipanti alla serata organizzata dallo Shamrock Pub tra via Parini e il lungolago. D'altronde quella di San Patrizio è una festa dalle profonde radici cristiane, dato che il patrono d'Irlanda è il vescovo irlandese di origini scozzesi che 1600 anni fa evangelizzò l'isola verde, utilizzando proprio the shamrock, il trifoglio, per spiegare ai celti la Trinità Cristiana. Il 17 marzo tutto il mondo ricorda l'anniversario della morte di San Patrizio e così, accanto al momento di festa, sarà anche possibile osservare un momento di preghiera e partecipare alla messa che si celebrerà alle 18.30 all'interno della basilica di San Nicolò, a un passo dalla festa.»

«Sempre in questo contesto si inserisce la scelta di devolvere parte del ricavato del St.Patrick's day in beneficenza - spiegano -: parte alla Celtic Foundation, l'associazione legata al Celtic Fc di Glasgow che raccoglie fondi per diverse iniziative benefiche in Irlanda e in Scozia; e al Cav (Centro di Aiuto alla Vita) di Lecco, che appoggia le madri che non vogliono abortire e vogliono portare avanti la loro gravidanza nonostante non ne abbiano i mezzi economici.»