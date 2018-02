"Questo non è amore": polizia in piazza con l'ufficio mobile per prevenire la violenza di genere

In vista della giornata fortemente simbolica quale quella di “San Valentino” del 14 febbraio prossimo la Polizia di Stato promuove a livello nazionale la campagna “Questo non è amore” attraverso l’utilizzo di postazioni mobili collocate in luoghi di incontro pubblici e nelle zone della città di maggior afflusso di persone.

L’iniziativa, oltre ad avere la valenza di una campagna informativa, ha l’obiettivo di favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, agevolando un contatto con le potenziali vittime, offrendo loro il supporto di un’équipe di operatori specializzati sulla materia, presenti all’interno del camper della Polizia di Stato.

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’occasione ha predisposto un opuscolo che contiene i dati sull’attività di repressione ai reati di maltrattamento, stalking, violenza sessuale ed omicidio, nonché sull’attività di prevenzione promossa dalla Polizia di Stato attraverso gli strumenti dell’informazione, dell’educazione e dell’ascolto.

La Questura di Lecco, il 14 febbraio prossimo, nel pomeriggio, sarà presente in piazza Diaz a Lecco con un camper attrezzato per lo svolgimento della citata campagna, all’interno del quale vi sarà un’équipe composta da operatori della Questura specializzati nella trattazione dei reati di violenza di genere, dove procederà a sensibilizzare la cittadinanza a rivolgersi ed a denunciare alle Forze di Polizia tutte le eventuali situazioni di disagio sociale, provvedendo anche alla distribuzione dei relativi opuscoli informativi sul tema in argomento.

