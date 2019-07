Impianto fognario non in regola e ospiti non dichiarati: sgomberato il Camping di Garlate

Nella mattinata di venerdì 12 luglio i Carabinieri della Stazione di Olginate, operativi insieme al personale della Polizia Locale di Garlate, hanno notificato al responsabile della Società “SOLELAGO”, titolare del “Camping Village Riviera” di Garlate, un'ordinanza di sospensione dell’attività a causa dell’inagibilità della struttura, nonché di sgombero degli ospiti presenti entro cinque giorni dalla consegna della notifica.

Fognatura non in regola

Il provvedimento amministrativo, emesso in mattinata dal Sindaco di Garlate, è stato emanato in seguito a quanto rilevato durante uno specifico servizio coordinato, svolto martedì 9 luglio dai Carabinieri della Stazione di Olginate, supportati da personale dell’Ufficio Tecnico del comune di Garlate e della società che gestisce la rete idrica e fognaria, nel corso del quale è stato accertato il mancato adeguamento dell’impianto fognario della struttura, in contrasto con la specifica Ordinanza Comunale del 14 dicembre 2007 che ha imposto l’allacciamento alla rete fognaria comunale di tutti gli scarichi degli insediamenti pubblici e privati; la violazione ha prodotto anche la denuncia della proprietà alla Procura della Repubblica di Lecco da parte del Comune di Garlate.

Ospiti non dichiarati

Inoltre, è stata constatata la mancata comunicazione alla Autorità della presenza di ventitrè ospiti, identificati nel corso del citato controllo del 9 luglio dai Carabinieri della Stazione di Olginate; la violazione penale prevista dall’art.109 del T.U.L.P.S. in relazione all’art.8 della Legge 135/2001 ha determinato un'ulteriore denuncia della proprietà alla Procura della Repubblica di Lecco da parte dei Carabinieri.