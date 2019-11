Cadono durante la manifestazione podistica, due persone soccorse

Doppio infortunio durante la manifestazione podistica organizzata questa mattina, domenica, da Maggianico a Camposecco. Una donna di 31 anni e un uomo di 52 impegnati nella corsa sono caduti in una zona impervia durante la salita verso la località nei boschi della frazione lecchese. Uno dei due atleti si sarebbe ferito a una gamba, l'altro a una spalla.

L'allarme al 118 è scattato poco dopo le ore 10 e sul posto, zona via Giuseppe Zelioli, si sono portati anche gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco di Lecco rimasti poi impegnati per oltre un'ora nelle operazioni di soccorso dei due partecipanti alla 32esima edizione della Maggiancio-Camposecco.

I due infortunati sono poi stati affidati al personale della Croce Rossa per le cure del caso e il trasporto in ospedale. L'intervento (alle 11.15, momento in cui scriviamo, ancora in corso) è stato portato avanti in codice giallo.