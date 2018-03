«Canapa legale? Ecco come coltivarla»: la Coldiretti organizza un incontro

Quella della canapa legale è una tematica che sta prendendo piede nella discussione in seno all'opinione pubblica. Nel lecchese, e non solo nel capoluogo, più di un negozio specializzato è stato aperto, scatenando reazioni favorevoli e non.

A seguito delle numerose richieste pervenute strutture di Coldiretti Como-Lecco, l'associazione ha deciso di organizzare un incontro tecnico dedicato alla coltivazione e alla commercializzazione della canapa. Il convegno si terrà presso la struttura agrituristica "La Nevera" a Lanzo d'Intelvi e avrà come ospite di Michele Maglia, uno dei relatori nonché imprenditore agricolo che in provincia di Como ha dato stimolo e impulso alla riscoperta di questa antica e dimenticata coltura.



Il summit agricolo del 15 marzo, con inizio alle 15, vedrà tra i relatori Lorenzo Bottani, esperto del settore che arriverà per l'occasione da Mantova, Antonia Dell'Oro, la fiscalista di Coldiretti Como-Lecco-Varese e l'avvocato Luca Viganò che ci racconterà gli aspetti legali e legislativi del mondo della cannabis.

Gallery