"Fallo stare zitto": messaggi intimidatori per il cane che abbaia

"Lo fate smettere?" Messaggi nemmeno troppo velatamente minacciosi nel giardino di casa, solo perché il cane abbaia.

Davvero inquietante - e al vaglio dei Carabinieri della locale stazione - quanto avvenuto nella serata di lunedì a Mandello. Un episodio che non sarebbe nemmeno circoscritto, ma ultimo di una lunga serie. A essere realmente "stalkerizzata" da anonimi è una mandellese che ha pubblicamente denunciato la situazione su Facebook.

«Ormai sono mesi che trovo manifesti nel mio giardino rivolti al mio cagnolino di tre anni - spiega la donna - Questo vuol dire violazione di domicilio in base all'articolo 614 del Codice penale. Il mio cane abbaia solo quando passa qualcuno, non rimane mai e dico mai a dormire nel giardino. Questo cartello tra le altre cose (gli altri cartelli più minacciosi sono stati consegnati ai Carabinieri) l'ho trovato tornando a casa dal lavoro alle 22. Ma il mio cane era in casa e non nel giardino. Mi auguro che siano persone intelligenti e civili. Basta lasciare fogli minacciosi nel mio giardino, abbiano il coraggio di parlare».

Non è la prima volta che la mandellese trova questo tipo di avvertimento, anzi in altre occasioni, come lei stessa sottolinea, erano stati persino più "aggressivi". La donna, stanca e spaventata dalla situazione, sarebbe persino disposta a dialogare con queste persone per cercare una soluzione.

Va ricordato che gravi episodi di intolleranza verso i cani sono stati purtroppo segnalati nei giorni scorsi anche a Valmadrera, dove sono stati avvelenati con bocconi-trappola, e a Lecco, con un manifesto di minacce per i proprietari che non raccolgono le deiezioni dei propri animali.