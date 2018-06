Annone Brianza: dopo lo stop, pronti a ripartire i lavori sul ponte crollato

A partire dalla prossima settimana, torneranno a lavorare gli operai impegnati all'interno del cantiere posto sulla Strada Provinciale 49, resa monca dal crollo del cavalcavia che, nell'ottobre 2016, uccise il civatese Claudio Bertini.

Il cantiere, infatti, è fermo da venti giorni: colpa di un certificato, arrivato in questi giorni, firmato da ingegneri e genieri dell'esercito, chiamati ad attestare l'assenza di residuati bellici nella zona della preesistente struttura. Una lungaggine burocratica, obbligatoria, che dovrebbe essere recuperata in corso d'opera dall'azienda appaltatrice.

La struttura, che sarà composta da un'unica campata di 44 metri in acciaio, verrà costruita dalla C.O.E.ST. (Costruzioni e Strade) Srl di Potenza, azienda che si è aggiudicata l'appalto da circa due milioni di euro. Per tutta la durata del cantiere, gli automobilisti dovranno fare i conti con il limite di velocità abbassato a 50 km/h in tutto il tratto interessato dall'are del cantiere, con annesso divieto di sorpasso.