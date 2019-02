Violenza sessuale di gruppo su 16enne: arrestati in cinque

Violenza sessuale di gruppo su una minorenne in una casa del Canturino. Per questo cinque persone, di cui 3 maggiorenni e 2 minorenni, sono state arrestate all'alba di giovedì 28 febbraio 2019 dai Carabinieri della Compagnia di Como, con il supporto di quelli di Cantù. I provvedimenti di custodia cautelare in carcere sono stati emessi dal Tribunale di Como e da quello dei Minorenni di Milano.

ll reato contestato è concorso in violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni personali e produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (solo per i due minorenni). Gli arrestati sono due albanesi di 20 anni e un marocchino di 19, e due minorenni, uno albanese e uno marocchino.

La violenza in casa

I particolari sono stati resi noti dai carabinieri in una conferenza stampa. Il fatto è avvenuto il 14 luglio 2018 in una casa del canturino di proprietà di uno degli arrestati maggiorenni: qui nel pomeriggio si sono incontrati i cinque arrestati, amici tra loro, e hanno invitato quattro amiche, italiane, tutte minorenni. I ragazzi erano alticci per la droga e l'alcol assunti. La marijuana, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era stata portata dai due minori che l'hanno anche offerta alle ragazze che però hanno rifiutato.

Presto la situazione è degenerata: i ragazzi hanno chiuso a chiave la porta di casa impedendo alle ragazze di uscire, minacciandole che se si fossero ribellate le avrebbero defenestrate. Poi hanno concentrato le loro attenzioni perverse su una delle ragazze, una 16enne. Gli atti di violenza sessuale di gruppo sono consistiti in palpeggiamenti. Al rifiuto della ragazza, i cinque l'hanno morsicata in più parti del corpo.

«Agivano come animali in branco»

Non si è trattato di dinamiche di baby gang, hanno sottolineato i Carabinieri, ma di fenomeno di branco. Una violenza che ha spinto il giudice per le indagini preliminari a scrivere che «gli indagati hanno agito come un gruppo di animali e che come animali hanno brancato e aggredito le loro prede». Le ragazze sono riuscite a uscire dalla casa solo dopo tre ore di incubo.

Gli arrestati si trovano ora in carcere: due al Bassone e uno a Varese (i maggiorenni), nel carcere Beccaria di Milano i minorenni. Uno dei minori e un maggiorenne avevano qualche precedente per spaccio e consumo di droga. Tutti provengono da famiglie normali, senza precedenti.

De Corato: «Conseguenza dell'accoglienza sregolata»

«Questa triste vicenda - ha affermato Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza - è la conseguenza dell'accoglienza sregolata di questi anni, che ha reso la situazione quasi fuori controllo In Lombardia, infatti, sono presenti 112mila clandestini, tra questi 8.890 provenienti dall'Albania e 10.810 provenienti dal Marocco».