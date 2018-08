Crolla capanno agricolo a Merate: gravemente ferito l'uomo colpito dalle macerie

Sono gravi le condizioni di un uomo, investito dal cedimento di un capanno agricolo sito a Cicognola, frazione brianzola facente parte del comune di Merate. Il protagonista, suo malgrado, del cedimento è stato soccorso in codice giallo dai volontari della Croce Rossa di Merate, che ha sede a Olgiate Molgora, entrati in azione insieme ai pompieri del comando provinciale di Lecco e del distaccamento volontario di Merate, intervenuti con un’autopompa e un furgone polisoccorso, e al personale medico inviato sull'automedica di stanza in città.

Arrivati sul posto, hanno trovato la persona coinvolta in stato grave, ma cosciente: stando a quanto appurato fino a questo momento, la prima diagnosi parlerebbe di un politrauma. I soccorsi hanno trasportato la vittima presso l'ospedale "Mandic" di Merate in codice rosso.