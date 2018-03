Capitan Ventosa di "Striscia" a Lecco: il motivo? «Per ora è top secret»

Ha generato una discreta dose di curiosità la presenza di Capitan Ventosa, al secolo Fabrizio Fontana, a Lecco. L'inviato del noto tg satirico "Striscia La Notizia" è stato infatti avvistato da parecchi cittadini nella mattinata di venerdì 16 marzo, non riuscendo, e sarebbe stato strano il contrario, a passare inosservato durante la sua visita.

Attualmente non è stato reso noto il motivo per cui Fontana si è recato a Lecco: «poiché fino all'ultimo non possiamo avere la certezza che il servizio vada effettivamente in onda, non siamo autorizzati a dire nulla sul motivo della visita di Capitan Ventosa», riferiscono direttamente dallo staff del tg.